Ужасно милый

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом поветрии — использовании образа суперпопулярного обаятельного плюшевого монстра в дизайне маникюра.

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Немного истории. Игрушки серии The Monsters придумал гонконгский художник Касинг Ланг, а их производством и распространением занимается компания Pop Mart. В начале 2025 года пушистые фигурки монстра Лабубу стали пользоваться бешеной популярностью: они появились в социальных сетях, а инфлюенсеры, звезды сцены и даже члены королевских семей начали носить их на своих Birkin.

Шер (вторая слева) Фото: Patrick McMullan / Getty Images Дуа Липа Рианна

На прошлой неделе PopMart объявила о новом витке Лабубу-истории: теперь монстры будут выпускаться в мини-размере, что ожидаемо вызовет среди коллекционеров ажиотаж. Если вы пока не готовы возвращаться к километровым очередям своей юности «за дефицитом» и не хотите переплачивать байерам за доставку редкой игрушки, то самое время найти талантливого мастера маникюра, который перенесет узнаваемый образ на кончики пальцев.

Фото: @krhy.nail Фото: @nailzzbysteph Фото: @auroranailsupply Фото: @anniesbucketlist Фото: @yuanail_3d Фото: @nail_vallazu Фото: @nailstory_yulim