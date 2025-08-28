Ужасно милый
Маникюр с игрушкой Лабубу
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом поветрии — использовании образа суперпопулярного обаятельного плюшевого монстра в дизайне маникюра.
Немного истории. Игрушки серии The Monsters придумал гонконгский художник Касинг Ланг, а их производством и распространением занимается компания Pop Mart. В начале 2025 года пушистые фигурки монстра Лабубу стали пользоваться бешеной популярностью: они появились в социальных сетях, а инфлюенсеры, звезды сцены и даже члены королевских семей начали носить их на своих Birkin.
На прошлой неделе PopMart объявила о новом витке Лабубу-истории: теперь монстры будут выпускаться в мини-размере, что ожидаемо вызовет среди коллекционеров ажиотаж. Если вы пока не готовы возвращаться к километровым очередям своей юности «за дефицитом» и не хотите переплачивать байерам за доставку редкой игрушки, то самое время найти талантливого мастера маникюра, который перенесет узнаваемый образ на кончики пальцев.