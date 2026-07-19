Президент Колумбии выводит левых на прощальный марш

Колумбия готовится к резкой смене политической ориентации: с левого фланга на крайне правый. 20 июля — в День независимости страны — новый состав Конгресса проведет первое заседание, после чего 7 августа состоится инаугурация победителя президентских выборов — 47-летнего Абелардо де ла Эсприэльи, почитателя Дональда Трампа. В окружении крайне правого политика уже готовят демонтаж наследия первого и пока единственного левого президента Густаво Петро и грозят ему судом. Тот, в свою очередь, назвал июньские выборы мошенническими и объявил 20 июля днем всеобщей мобилизации колумбийских левых перед лицом «крайне правой угрозы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В Колумбии День независимости традиционно отмечают военным парадом и народными гуляниями, но 20 июля 2026 года этим дело не ограничится: страну ожидает беспрецедентно насыщенный политическими событиями день.

Праздничная дата совпала с днем начала работы Конгресса нового созыва (2026–2030 годы). После парламентских выборов 8 марта Колумбия получила один из самых фрагментированных органов законодательной власти в своей истории. И в Палате представителей, и в Сенате формально на первом месте находится партия Густаво Петро «Исторический пакт», но в одиночку она ничего сделать не сможет. Ни левые, ни правые не приблизились к большинству, поэтому будущему президенту придется собирать ситуативные коалиции практически по каждому законопроекту.

Первые испытания начнутся сразу же. Так, многочисленным партиям надо будет договориться о том, кто войдет в руководящие органы Конгресса и кто возглавит его палаты. Кроме того, уже 20 июля провластные и оппозиционные фракции внесут на рассмотрение более сотни законопроектов. Например, левые попытаются продавить налоговую реформу, повышающую нагрузку на состоятельных колумбийцев, а также запретить фрекинг — спорную с экологической точки зрения технологию добычи углеводородов, против которой у правых возражений нет.

Тем временем Густаво Петро намерен 20 июля по полной воспользоваться, вероятно, последним шансом громко заявить о себе в роли президента.

Политик, который не мог баллотироваться еще раз (в Колумбии президентом можно быть только один четырехлетний срок), призвал своих сторонников 20 июля выйти на улицы и громко заявить о себе, чтобы напомнить о «приверженности идеалам независимости и сохранению социальных реформ». После военного парада в центре Боготы уходящий президент выступит с речью перед сторонниками, где напомнит о своих достижениях. Прощание с нацией Петро демонстративно отказался приурочивать к моменту передачи власти крайне правому политику: день инаугурации Абелардо де ла Эсприэльи, 7 августа — это, по версии Петро, «трагическая дата».

Итоги состоявшего 21 июня второго тура президентских выборов, на котором де ла Эсприэлья опередил кандидата левых сил Ивана Сепеду (см. “Ъ” от 23 июня), Петро не признает. Речь, по его словам, идет о «мошенничестве с 848 тыс. голосов» (по официальным данным, де ла Эсприэлья опередил Сепеду на 251,8 тыс. голосов, что привело к результату 49,66% против 48,7%). Ранее Петро грозил своим идеологическим противникам судебными исками, нацеленными на аннулирование результатов выборов. Сам Сепеда тоже не считает выборы честными и на инаугурацию нового лидера идти отказался. Международные наблюдатели, впрочем, серьезных проблем в ходе голосования не зафиксировали.

О царящем в стране напряжении говорят заявления, касающиеся армии, чье значение для хронически нестабильной Колумбии особенно велико.

Так, Густаво Петро на днях возмутился тем, что военные уже сейчас отдают честь избранному президенту, когда тот ездит по стране: вооруженные силы, напоминал левый политик, должны приветствовать таким образом лишь действующего верховного главнокомандующего.

Сам де ла Эсприэлья тоже настроен по-боевому. Он обвиняет своего предшественника, не признающего результаты выборов, в попытке госпереворота и отмечает: «Мы принимаем власть от самого коррумпированного правительства за всю нашу историю». Стратег предвыборной кампании правого кандидата Карлос Алонсо Лусио вообще допустил, что по итогам разбирательств Петро может быть осужден за коррупцию и прочие преступления — и даже, возможно, экстрадирован в США, если оттуда поступит запрос.

Большие перемены ждут внешнюю политику. К примеру, Израиль и будущие власти Колумбии уже договорились о полном восстановлении дипломатических и экономических связей между странами, разорванных при Петро. Новое правительство планирует открыть посольство в Иерусалиме и отменить визовый режим с Израилем.

Среди планов на ближайшее будущее также переговоры с США об условиях рефинансирования государственного долга и существенное сокращение госрасходов.

Главные же реформы будут касаться безопасности. Избранный президент не устает говорить о провале политики «Всеобщего мира», подразумевавшей переговоры с вооруженными и криминальными группировками Колумбии, а не бескомпромиссную борьбу с ними.

Абелардо де ла Эсприэлья обещал отменить все привилегии, которые Петро якобы предоставил «наркотеррористам», и построить десять мегатюрем — по аналогии с действиями сальвадорского президента Найиба Букеле, которому удалось крайне жесткими методами резко снизить уровень преступности в своей стране. «Больше не будет неприемлемых и позорных уступок (боевикам и наркотеррористам.— “Ъ”)»,— утверждает избранный лидер. Показательно, что свою инаугурацию де ла Эсприэлья хочет провести не перед зданием Конгресса, как это происходит всегда, а на территории одного из военных гарнизонов. Более символичное место подобрать трудно.

Николай Амелин