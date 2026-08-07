Свыше 100 т бензина не довезли до Удмуртии из-за ракетной опасности

Чуть более 100 т бензина не довезли до Удмуртии из-за ракетной опасности 6 августа. Сотрудники НПЗ эвакуировались во время действия режима, что привело к сбою логистики. Как рассказали в минпромторге Удмуртии, в результате вместо 1,07 тыс. т в республику завезли 965 т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сегодня в регион ожидается поступление 998 т бензина, завтра — 958 т, послезавтра — 962 т.

В ведомстве привели график работы сетей АЗС.

«Башнефть-Розница» ежедневно открывает все заправки в республике в 05:00, они работают до исчерпания запасов топлива.

ежедневно открывает все заправки в республике в 05:00, они работают до исчерпания запасов топлива. «Лукойл-Уралнефтепродукт» подвозит и реализует топливо и днем, и ночью, акцент делается на районах, где компания — единственный поставщик.

подвозит и реализует топливо и днем, и ночью, акцент делается на районах, где компания — единственный поставщик. «Татнефть-АЗС Центр» и «Газпром сеть АЗС» реализуют топливо по фактическому подвозу.

«Запущена работа несетевых АЗС, которые должны разгрузить основную топливную сеть»,— добавили в министерстве. Речь идет о компаниях «Петросервис», «Альфа Транс», «ФПК “Радиозавод”», «Химпродукт».

Несетевые заправки работают в районах присутствия единичного представителя АЗС в партнерстве с вертикально интегрированными компаниями. Например, «Петросервис» отпускает топливо по свободным ценам в Вавожском, Селтинском и Сюмсинском районах.

Напомним, врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила о «существенном сокращении» очередей на заправках в республике по утрам. По данным минпромторга республики, ежесуточная реализация бензина составляет около 1 тыс. т, что соответствует прошлогодним значениям.