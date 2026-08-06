Минпромторг Удмуртии впервые в своих соцсетях прокомментировал дефицит топлива

Минпромторг Удмуртии впервые за 1,5 месяца прокомментировал в своих соцсетях ситуацию с дефицитом топлива в республике. Из поста ведомства в Max следует, что ежесуточная реализация бензина составляет около 1 тыс. т. Это соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Сейчас в Удмуртии действует 171 заправка как интегрированных нефтяных компаний, в их числе — «Лукойл», «Башнефть», «Татнефть» и «Газпромнефть», так и частных сетей.

«Наличие топлива в регионе — это результат труда около 1,3 тыс. человек в лице логистов, операторов АЗС, водителей бензовозов, сотрудников минпромторга Удмуртии»,— отметили в ведомстве.

На вопрос о том, почему не на всех топливораздаточных колонках (ТРК) отпускают горючее, в ведомстве сослались на законодательство РФ: «Свободная ТРК на АЗС предназначена для заправки топливом экстренных оперативных служб, автомобилей скорой помощи, пожарных машин, инвалидов».

Напомним, 5 августа врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявили о «существенном сокращении» очередей на заправках в республике по утрам.