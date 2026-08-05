Врио главы Удмуртии: очереди на заправках по утрам существенно сократились

Очереди на заправках в Удмуртии по утрам существенно сократились, написала в Max врио главы республики Ольга Абрамова. По ее словам, регион приблизился к «нормальному ежесуточному потреблению» топлива. Показатель составляет чуть более 1 тыс. т бензина в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, Мах Фото: Ольга Абрамова, Мах

«Задача — пересмотреть логистику так, чтобы большинство АЗС оставались загруженными бензином и в вечернее время. Ситуация на личном контроле министра промышленности и торговли Виктора Лашкарева»,— добавила госпожа Абрамова.

Она поблагодарила топливные компании, которые нарастили поставки топлива в Удмуртии. «До пятницы будем внимательно смотреть на устойчивость этой системы. А затем вернемся к вопросу о канистрах»,— написала врио главы.

По словам Ольги Абрамовой, все спецслужбы, а также школьные автобусы запасом топлива обеспечены. В районы республики, где представлена только одна федеральная сеть, горючее будет направляться в первую очередь. «Ситуации, когда в райцентре сутки нет бензина, мы должны исключить»,— указала она.

Напомним, 28 июля в Вавожском районе было остановлено автобусное сообщение из-за нехватки топлива. Перевозчик рассматривал вариант перейти на автобусы на дизеле. На следующий день, 29 июля, движение восстановилось в штатном режиме.