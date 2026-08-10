Сегодня исполняется 65 лет заместителю гендиректора — директору блока международной деятельности госкорпорации «Росатом», чрезвычайному и полномочному послу РФ Николаю Спасскому

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Николай Спасский

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, чрезвычайный и полномочный посол РФ Михаил Ульянов:

— Дорогой Николай Николаевич, сердечно поздравляю Вас с 65-летием! Вы подошли к этому рубежу с весомыми достижениями вначале на дипломатической службе, в том числе на должности посла в Италии, затем на посту заместителя секретаря Совбеза РФ и наконец на протяжении почти 20 лет в госкорпорации «Росатом». На всех этих направлениях Вы неизменно демонстрировали высочайший профессионализм и безупречную надежность. Особенно ярко эти качества проявились в непростых условиях последних лет, когда Вам среди прочего довелось отстаивать интересы России во взаимодействии с МАГАТЭ и по Запорожской АЭС. Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и семейного благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»