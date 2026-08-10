Сегодня исполняется 72 года председателю комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Алексей Пушков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков:

— Для меня большая радость и честь обратиться к Вам, уважаемый Алексей Константинович, в славный день Вашего рождения с сердечными поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями крепости тела и твердости воли, новых творческих успехов, удачи и сил в защите и продвижении интересов Отчизны. На протяжении многих лет Вы подаете пример глубокого аналитического подхода к динамичной международной обстановке. Это весьма востребовано и в среде профессионалов-международников, и у широкой общественности. Ваша публицистика в формате «Постскриптума», Ваш труд сенатора, преподавателя и политолога — без преувеличения ценнейшее достояние. Пусть Вам и дальше во всех делах сопутствует удача! Здоровья Вам и, как говорится, берегите себя.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»