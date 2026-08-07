Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный суд России поступило исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутого партией «Яблоко». Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба судебной инстанции.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд