В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный суд России поступило исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутого партией «Яблоко». Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.