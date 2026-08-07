В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму
В Верховный суд России поступило исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутого партией «Яблоко». Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба судебной инстанции.
Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.