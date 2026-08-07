Минпромторг не планировал сокращать перечень товаров параллельного импорта

Минпромторг России в ближайшее время не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом журналистам сообщил замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

Господин Чекушов отметил, что суммарный объем параллельного импорта за полгода составил $10,6 млрд. Среднемесячный показатель достиг $1,7 млрд. «Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае»,— сказал господин Чекушов (цитата по ТАСС).

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без согласия производителя или правообладателя через другие страны. Он действует в России с весны 2022 года. В мае Минпромторг обновил перечень товаров, которые ввозили в Россию путем параллельного импорта. Из списка убрали продукцию брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba, Braun, Spin Master. Как рассказал «Ъ» первый вице-премьер России Денис Мантуров, объем параллельного импорта постепенно снижается, однако «задачи полностью закрыть внутренний рынок от импорта нет».