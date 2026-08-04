В Екатеринбурге 7-9 августа перекроют улицы из-за марафона «Европа — Азия»

В Екатеринбурге 9 августа пройдет легкоатлетический марафон «Европа – Азия». В связи с его проведением в городе временно перекроют ряд улиц, а общественный транспорт изменит схему движения, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Так, с 20:00 7 августа до 20:00 9 августа автомобилисты не смогут проехать:

по улице Бориса Ельцина — от дома №2 на Октябрьской площади до улицы 8 Марта.

С 13:00 до 16:30 8 августа движение ограничат:

по улице Бориса Ельцина — от дома №3/2 до улицы 8 Марта;

по улице 8 Марта — от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

С 12:00 8 августа до 13:00 9 августа движение перекроют:

по улице Горького — от Первомайской до Дзержинского;

по улице Пролетарской — от Первомайской до Дзержинского;

по улице Дзержинского — от Горького до Царской.

На период подготовки и проведения марафона на указанных участках запретят парковку. С 06:00 до 13:00 9 августа здесь также будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности.

С 06:00 до 13:00 9 августа движение перекроют:

по улице Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта;

по улице 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева;

по проспекту Ленина — от Московской до Карла Либкнехта;

по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;

по улице Царской — от Толмачева до Николая Никонова;

по улице Первомайской — от Царской до Горького.

С 20:00 7 августа до 20:00 9 августа изменятся маршруты автобусов:

Автобус № 043 : Челюскинцев — Московская — проспект Ленина — Репина — Металлургов — Новомосковский тракт — Московский тракт — Переезд (поселок Северка);

: Челюскинцев — Московская — проспект Ленина — Репина — Металлургов — Новомосковский тракт — Московский тракт — Переезд (поселок Северка); автобус № 45: Челюскинцев — Московская — проспект Ленина — Репина — Посадская — Белореченская — Волгоградская — Ясная — Бардина — Серафимы Дерябиной — Объездная дорога — Светлореченская — Соболева.

Кроме того, 9 августа с 06:00 до 13:00 изменятся схемы движения автобусов № 46, 48, 52, 054, 60, 62, 81, 87, 89 и 93.

Полина Бабинцева