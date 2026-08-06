Треть воронежских автовладельцев стала реже ездить из-за роста цен на бензин

Воронежская область вошла в число регионов-лидеров в РФ по отказу от активного использования личного автотранспорта на фоне подорожания топлива. Согласно опросу сайта «Дром», 37% местных водителей уже стали реже садиться за руль. Выше показатель только в Крыму (46%) и Пермском крае (38%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Большинство опрошенных назвали конкретную цену, после которой готовы окончательно пересесть на общественный транспорт или передвигаться только по необходимости. Для 20% воронежцев пределом оказались 150 руб. за литр. По стране при такой стоимости готовы урезать поездки 25% водителей в Курганской области, 22% — в Югре и 20% — в Тюменской области.

При этом каждый четвертый российский автомобилист (27%) заявил, что не откажется от машины даже при значительном росте цен. В Воронежской области таких оказалось примерно столько же.

Ситуацию на заправках осложняет не только цена, но и доступность топлива. Один из участников опроса из Воронежа рассказал «Дрому», что на АЗС Teboil бензин отпускают с лимитом 40 литров, а на некоторых заправках «Лукойла» АИ-95 «появляется только утром и быстро заканчивается». С «сотым» бензином, по словам участника опроса, дела обстоят еще хуже: его либо нет в наличии, либо стоимость превышает 150 руб. за литр.

Опрос проводился с 27 июля по 3 августа среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие почти 12 тыс. автовладельцев со всей страны.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские власти заявили о смягчении ограничений на АЗС. Лимит на разовую заправку транспортного средства в Воронеже повышен до 40–50 литров. Также отменены внеплановые технологические перерывы.

Подробнее о снятии ограничений на продажу горючего в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Топливная оттепель».

Диана Нагайцева