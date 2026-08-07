Верховный суд проверит законность первого приговора Тимуру Иванову

Дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также вывод и легализацию свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», дошло до Верховного суда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в суде (апрель 2026 года)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Тимур Иванов в суде (апрель 2026 года)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ» адвокат Мурад Мусаев, 3 сентября высшая судебная инстанция страны рассмотрит жалобу осужденного и его адвокатов. «Мы просим приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение»,— сказал защитник.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Тимура Иванова к 13 годам и штрафу 100 млн руб. за растрату, а также отмывание части похищенного (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ). Свою вину он отрицал. Вместе с ним на полгода меньше — 12,5 года со штрафом 25 млн руб. был осужден его бывший подчиненный, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Он также не признавал вину и обжаловал приговор. Ранее, 9 сентября 2025 года, приговор признал законным Первый апелляционный суд, и он вступил в силу.

Сейчас господина Иванова в Симоновском суде Москвы судят по второму делу. В рамках него бывшему замминистра вменяется получение взяток на сумму свыше 1,4 млрд руб. в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани с котельной. Процесс проходит в закрытом режиме. По данному делу господин Иванов также отрицает вину.

Мария Локотецкая