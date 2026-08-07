В Минфине объяснили идею сократить срок продажи конфискованного имущества

Минфин России ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также сокращение расходов благодаря почти двукратному сокращению сроков реализации конфискованного имущества. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

«Такой дополнительный этап позволит не только получить дополнительные доходы в федеральный бюджет, но и снизит расходы на утилизацию нереализованного имущества либо его уничтожение», — сообщили в пресс-службе Минфина (цитата по ТАСС).

По данным «Известий», Минфин подготовил проект постановления о сокращении со 100 до 44 дней максимального срока продажи конфискованного имущества. При отказе победителя аукциона от покупки лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов. В частности, мера коснется конфискованных автомобилей, техники и задержанных таможней товаров.