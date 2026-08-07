«Известия»: Минфин предложил сократить вдвое срок продажи изъятого имущества

Минфин предложил сократить со 100 до 44 дней предельный срок продажи конфискованного и другого изъятого имущества. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект правительственного постановления.

Мера коснется автомобилей, техники, задержанных таможней товаров, вещественных доказательств и другого имущества в федеральной собственности. Кроме того, согласно инициативе, при отказе победителя аукциона от покупки лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов.

Если цена имущества опустилась на 90%, но его так и не купили, лот могут снова выставить на торги с начальной ценой 10 тыс. руб. Его также смогут отправить на прямую продажу или утилизировать.

Ведомство рассчитывает, что нововведение поможет сократить расходы на хранение имущества и быстрее вернуть его в оборот. Опрошенные изданием эксперты поддержали инициативу. Однако они отметили, что ускорение процедуры не решит проблему отсутствия спроса на неликвидное имущество.