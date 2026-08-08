Сами мы все местные

Международный день коренных народов отмечается 9 августа. По оценкам ООН, в мире насчитывается около 476 млн представителей коренного населения, проживающих в 90 странах мира. На занимаемые ими земли и территории приходится не менее 28% мировой суши, в том числе уникальные экосистемы и 11% мировых лесов. Коренные народы являются носителями 5 тыс. различных культур и подавляющего большинства из 7 тыс. языков мира. При этом их доля в мировом населении не превышает 6%, а среди беднейших жителей планеты оно достигает 15%. Их язык, культура и самобытный образ жизни зачастую находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в сохранении и защите. «Ъ» изучил вопрос.

На самом деле точную численность коренных народов населения планеты определить непросто. Нередко они живут в труднодоступных регионах или ведут кочевой образ жизни. Кроме того, некоторые страны не признают все или отдельные этносы, имеющиеся на их территории, в качестве таковых. Сама Организация Объединенных Наций в официальных документах не стала давать единого универсального определения коренных народов, предлагая взамен руководствоваться рядом критериев — от исторической преемственности, языковой и культурной самобытности до самоидентификации. С их учетом эксперты дают свои оценки.

По данным международной некоммерческой организации International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), занимающейся защитой прав коренного населения по всему миру, лидерами по численности коренных народов являются самые густонаселенные страны мира — Китай (125,5 млн) и Индия (104 млн). При этом Китай официально не признает существования такой категории населения. Считается, что китайская нация включает 56 равноправных этнических групп: титульную народность ханьцы и 55 этнических меньшинств. Численность этих меньшинств, согласно последней переписи населения, эксперты и берут за число коренного населения.

В Индии, напротив, официальный термин «зарегистрированные племена» (Scheduled Tribes), относящийся к аборигенным жителям, закреплен в конституции. Им положены меры поддержки, направленные на защиту от дискриминации, в том числе квоты в образовании и на госслужбе. В замыкающей топ-3 Индонезии численность коренного населения удается установить только приблизительно, опираясь на оценки индонезийской организации Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), представляющей интересы коренного населения. Поэтому она колеблется в пределах от 50 млн до 70 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представители коренных народов заселяют обширные территории — от тропических лесов... Фото: Игорь Михалев / РИА Новости ...до арктических пустынь Фото: В. Чистяков / РИА Новости Ненецкая тундра — место обитания самого многочисленного из коренных малочисленных народов России Фото: Станислава Новгородцева / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Представители коренных народов заселяют обширные территории — от тропических лесов... Фото: Игорь Михалев / РИА Новости ...до арктических пустынь Фото: В. Чистяков / РИА Новости Ненецкая тундра — место обитания самого многочисленного из коренных малочисленных народов России Фото: Коммерсантъ / Станислава Новгородцева / купить фото

Также большой разброс в оценках коренного населения в США — от 3,4 млн до 9,1 млн. Меньшая цифра включает только американских индейцев и представителей аборигенных народов Аляски, большая — еще и людей смешанного происхождения. А Япония, к примеру, признает в качестве коренного населения айнов (11 тыс. человек), которые издревле заселяли острова японского архипелага, а также Сахалин, Курильские острова и юг Камчатки. Но не признает таковыми рюкюсцев (коренные жители Окинавы), в связи с чем численность последних установить трудно (по приблизительным оценкам, оно превышает 1 млн человек).

Хотя и в Индии, и в Китае численность коренных народов переваливает за 100 млн человек, их доля в населении сравнительно невелика — менее 10% в обоих случаях. А вот страны и территории с самой большой долей аборигенного населения совсем небольшие. В тихоокеанском островном государстве Самоа с населением около 200 тыс. человека 96% населения составляют самоанцы (коренной полинезийский народ). Аналогичная ситуация во Французской Полинезии (80%) и некоторых других островных государствах Тихоокеанского региона, не охваченных исследованием IWGIA. К примеру, в Тонга, Тувалу, Науру. В лежащей за полярным кругом Гренландии население тоже совсем небольшое (около 57 тыс.), на 88,9% оно состоит из гренландских инуитов.