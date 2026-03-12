Китайским нацменьшинствам привьют чувство общности

В Китае принят закон, направленный на «укрепление чувства общности среди всех этнических групп в китайской нации». Он призван способствовать интеграции между этническими группами, коих в КНР 56, посредством ряда мер в образовании, общественной жизни, культуре и политике развития, говорится в законе. В ответ на заявления о новой попытке ассимиляции нацменьшинств китайская газета China Daily обвинила критиков в возрождении «давних стереотипов» и нежелании «вникнуть в содержание законопроекта».

Закон, получивший название «Содействие этническому единству и прогрессу», одобрен 12 марта — в заключительный день ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, для простоты именуемого китайским парламентом. Он призван способствовать «укреплению чувства общности среди всех этнических групп в китайской нации», заявил представивший закон делегат ВСПН Ло Циньцзянь.

Согласно документу, китайский язык должен быть основным языком обучения в школах, а также в государственных и официальных учреждениях.

«Государство уважает и защищает изучение и использование языков и письменностей национальных меньшинств»,— подчеркивается в документе. В общественных местах, где китайский язык и языки национальных меньшинств используются вместе, китайскому языку должно быть отведено «преимущество в расположении, порядке и подобных аспектах».

Официально в КНР признаны 56 этнических групп, но главная, своего рода титульная народность — это ханьцы, составляющие порядка 91% населения страны.

Большинство из 55 нацменьшинств довольно малочисленны и мало известны за пределами Китая, однако про живущих на территории Китая тибетцев, уйгуров и монголов в мире слышали многие — в первую очередь благодаря западной информационной кампании, утверждающей, что центральные власти КНР притесняют их.

Особо гармоничными отношения Пекина с местным населением в Синьцзяне и Тибете действительно никогда не были. Однако в последние годы центральные власти решали проблемы в этих двух автономных районах не жесткой рукой, а финансовыми стимулами.

К примеру, в течение ряда лет китайское правительство предлагало льготы ханьцам для переезда в Тибет или Синьцзян, в результате чего и в Лхасе, и в Урумчи — столицах этих районов — соотношение между коренным населением и ханьцами изменилось в пользу последних.

Центральное правительство КНР поощряло материально и межэтнические браки, особенно между уйгурами и ханьцами. Этому аспекту новый закон также уделяет внимание.

В его тексте нет указания на поощрение межэтнических браков, однако впервые введен запрет на вмешательство в свободу заключения брака на основании религиозной или этнической принадлежности человека.

А такие случаи в том же Синьцзяне, большинство населения которого мусульмане, нередки: имам или родители часто сопротивлялись замужеству девушки-уйгурки, если женихом был мужчина народности хань.

Закон предписывает родителям «воспитывать и направлять несовершеннолетних в любви к Коммунистической партии Китая», а также призывает религиозные группы и учреждения придерживаться «направления китаизации религии в Китае».

Среди прочего в документе прописано, что организации и отдельные лица за пределами Китая, которые совершают действия, «подрывающие этническое единство и прогресс или создающие этнический сепаратизм, будут привлечены к юридической ответственности в соответствии с законом».

Это отчасти созвучно положению Закона о национальной безопасности, введенному Китаем в Гонконге в 2020 году, согласно которому власти получили право преследовать в судебном порядке лиц за пределами КНР за действия, которые Пекин квалифицирует как сепаратизм или подрывная деятельность.

Еще на этапе обсуждения законопроекта у него нашлись критики, считающие, что документ еще больше подорвет права некоторых меньшинств.

Пекину, который подвергается на Западе постоянной критике за нарушения прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге (что неоднократно приводило к введению США и странами Европы санкций против китайских чиновников), нашлось что сказать в ответ, причем в стиле «лучшая защита — это нападение».

11 марта англоязычная газета China Daily в редакционной колонке обвинила «некоторых критиков» в нежелании вместо возрождения давних стереотипов о стране «вникнуть в содержание законопроекта или национальную ситуацию в Китае».

«Такая реакция говорит не столько о китайском законодательном органе, сколько о сохранении идеологических фильтров, через которые некоторые наблюдатели рассматривают вопросы, связанные с Китаем»,— отмечает издание.

Наталия Портякова