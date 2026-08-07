Reuters: судоходство в Ормузе за неделю сократилось на 34%

Число судов, прошедших через Ормузский пролив, существенно сократилось на текущей неделе, пишет Reuters со ссылкой на подсчеты сервиса Kpler. С понедельника по четверг через пролив прошло 33 судна — на 34% меньше, чем на прошлой неделе (50 судов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Как отмечает агентство, снижение трафика, скорее всего, связано с тем, что «рынки следили за переговорами Ирана и Омана в ожидании признаков прогресса». На этой неделе сообщалось, что власти Ирана и Омана согласовали основные положения сделки о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

До начала войны США и Израиля с Ираном в феврале текущего года через Ормузский пролив проходило в среднем 130–140 судов в день.

Яна Рождественская