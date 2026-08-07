Рейтинг кредитоспособности ЮГК подтвержден на уровне ruAА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Южуралзолото группа компаний» на уровне ruAА с развивающимся прогнозом. Также был снят статус «под наблюдением», следует из пресс-релиза организации.

Рейтинг присваивался по консолидированной отчетности компании по МСФО. Он обусловлен умеренно сильной оценкой бизнес-профиля, высокими показателями маржинальности и ликвидности, низкой долговой нагрузкой и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков, подчеркивают в агентстве. Развивающийся прогноз сохранили из-за неопределенности в отношении дальнейшей финансовой и дивидендной политики, а также корпоративного управления ЮГК после покупки предприятия АО «БТС — Мост Холдинг». Кроме того, пока неизвестен объем выкупа акций по потенциальной оферте.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, «БТС-Мост Холдинг» приобрел ЮГК и связанные с ней компании в июне в ходе торгов за 93,2 млрд руб. Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова.

Виталина Ярховска