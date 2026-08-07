Суд на Урале оставил в силе арест фигуранта дела об избиении ученого РАН

Свердловский областной суд признал законным арест бывшего сотрудника ГАИ Александра Р., обвиняемого в хулиганстве из-за избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Р.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Р.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Свердловский областной суд рассмотрел материал, выслушал доводы обвиняемого, защитника и прокурора. По итогам судебного заседания постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в сообщении.

По данным СКР, Александр Р. и второй фигурант дела — Аркадий В. — напали на ученого Никиту Зезина и его заместителя 13 июля в Екатеринбурге. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта.

Александра Р. арестовали 30 июля, второго фигуранта — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину. На заседании Александр Р. заявил, что ученый умер по естественным причинам.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Я к этому не причастен»

Полина Бабинцева