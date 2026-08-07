Бывшие сторонники Трампа заговорили о создании новой политической силы
Бывшие активные сторонники Дональда Трампа — журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, конгрессмен Томас Масси и экс-директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент — обсуждают создание собственного политического движения. С учетом глубокого кризиса доверия к традиционным партиям идея правой альтернативы уже не выглядит экзотикой и может стать одним из определяющих факторов на промежуточных выборах в ноябре.
Согласно данным исследования Marquette Law School, опубликованного в начале августа, положительно к республиканцам относятся 39% опрошенных, а к демократам — 37%. Неблагоприятное мнение о первых — у 58%, а о демократах — у 60% респондентов.
Подробности — в материале «Альтернатива для Америки».
В начале августа 2026 года в США был зафиксирован глубокий кризис доверия к обеим традиционным партиям: исследование Marquette Law School показало, что положительно к республиканцам относятся 39% опрошенных, а к демократам — 37%. При этом 58% респондентов имеют неблагоприятное мнение о республиканцах, а 60% — о демократах.
Бывшие сторонники Дональда Трампа, такие как журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, конгрессмен Томас Масси и бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, обсуждают создание собственного политического движения. Эти лица, некогда поддерживавшие Трампа, обвиняют его в предательстве предвыборных обещаний, в частности, о нежелании внешних войн.
Марджори Тейлор Грин порвала с Республиканской партией в июне 2026 года, а Такер Карлсон заявлял о намерении создать третью партию еще в июле 2026 года. В марте 2026 года Дональд Трамп исключил Карлсона из своего движения MAGA, после чего Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил, что больше не будет поддерживать республиканцев.