Бывшие сторонники Трампа заговорили о создании новой политической силы

Составлено ИИ-Ассистентъ

В начале августа 2026 года в США был зафиксирован глубокий кризис доверия к обеим традиционным партиям: исследование Marquette Law School показало, что положительно к республиканцам относятся 39% опрошенных, а к демократам — 37%. При этом 58% респондентов имеют неблагоприятное мнение о республиканцах, а 60% — о демократах.

Бывшие сторонники Дональда Трампа, такие как журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, конгрессмен Томас Масси и бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, обсуждают создание собственного политического движения. Эти лица, некогда поддерживавшие Трампа, обвиняют его в предательстве предвыборных обещаний, в частности, о нежелании внешних войн.

Марджори Тейлор Грин порвала с Республиканской партией в июне 2026 года, а Такер Карлсон заявлял о намерении создать третью партию еще в июле 2026 года. В марте 2026 года Дональд Трамп исключил Карлсона из своего движения MAGA, после чего Карлсон извинился за поддержку Трампа и заявил, что больше не будет поддерживать республиканцев.