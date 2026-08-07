Альтернатива для Америки

Бывшие активные сторонники Дональда Трампа, ныне фактически объявленные в Республиканской партии персонами нон грата, — журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, конгрессмен Томас Масси и экс-директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент — обсуждают создание собственного политического движения. С учетом глубокого кризиса доверия к обеим традиционным партиям и заметного оттока избирателей у республиканцев идея правой альтернативы уже не выглядит экзотикой и может стать одним из определяющих факторов на промежуточных выборах в ноябре. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На днях сразу несколько американских изданий сообщили, что журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, действующий конгрессмен Томас Масси и бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент обсуждают создание собственного политического движения. По утверждениям СМИ, посвященная этому встреча прошла в начале августа в доме Карлсона в штате Мэн.

Некогда одни из самых преданных сторонников Дональда Трампа теперь обвиняют его в предательстве и неисполнении предвыборных обещаний.

«Мы говорили, что не хотим никаких войн за рубежом, и действительно имели это в виду, когда поддерживали Трампа, потому что он это обещал. Но он предал всех нас»,— заявила Марджори Тейлор Грин, поясняя намерение создать новую политическую силу.

Грин уже в июне порвала с Республиканской партией. Карлсон также не раз прилюдно корил себя за поддержку Трампа, отказался голосовать за республиканцев и последовательно критиковал подходы Белого дома к конфликту с Ираном. Джо Кент подал в отставку именно из-за операции США против Ирана. Томас Масси был одним из подписавших резолюцию по ограничению военных полномочий президента.

Угрозы создать новую партию у республиканцев не новы. Все помнят, как бизнесмен Илон Маск заявлял о намерении зарегистрировать собственную партию на волне конфликта с Трампом из-за «Большого прекрасного билля» (One Big Beautiful Bill), который серьезно сокращал поддержку правительством электромобилей.

«Сегодня сформирована партия "Америка", чтобы вернуть вам свободу»,— написал Маск в Х чуть больше года назад, добавив, что две основные политические силы, по его мнению, превратились в «однопартийную систему», банкротящую страну «тратами и коррупцией».

«Америка» Маска должна была стать своего рода спойлером — сконцентрироваться на 2–3 местах в Сенате и 8–10 округах Палаты представителей, чтобы смешать карты в конкурентных гонках и демократам, и республиканцам.

Однако уже к середине-концу августа 2025 года, по данным The Wall Street Journal, Маск фактически заморозил проект. Источники издания утверждали, что он решил сосредоточиться на своем бизнесе и не злить влиятельных республиканцев. Важным фактором стало желание сохранить отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого Маск рассматривал как потенциального преемника Трампа в 2028 году (на днях, по данным источников The Washington Post, Дональд Трамп заявил спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть Джей Ди Вэнса победителем на следующих президентских выборах).

И хотя бизнесмен не объявил окончательного отказа от проекта, оставив себе пространство для маневра, никаких регистрационных документов в избирательную комиссию он так и не подал. А к 2026 году Маск уже вернулся к привычному формату: через свой America PAC он снова стал готовиться финансировать республиканских кандидатов на промежуточных выборах.

Нынешняя попытка создать альтернативную силу выглядит не столь уж провальной. Сейчас в США очевиден глубокий кризис доверия к обеим партиям.

Согласно данным исследования Marquette Law School, опубликованного в начале августа, положительно к республиканцам относятся 39% опрошенных, а к демократам — 37%. Неблагоприятное мнение о первых — у 58%, а о демократах — у 60% респондентов.

Причем если демократы относительно толерантно относятся к новым течениям внутри своей партии (например, активно взаимодействуют с активно развивающимся крылом социал-демократов, с которым сейчас, согласно опросу CNN, ассоциирует себя почти каждый третий член Демпартии), то у республиканцев любое инакомыслие не приветствуется. Фактическое выдавливание из партии таких фигур, как Карлсон и Грин,— тому подтверждение.

Судя по опросам, такой подход уже негативно отразился на числе сторонников консерваторов. «Трамп сплотил Республиканскую партию сильнее, чем, пожалуй, любой современный президент: 62% рядовых республиканцев теперь относят себя к движению MAGA (акроним от англ. "Сделаем Америку Снова Великой"). Однако это доминирование обернулось отчуждением той части республиканцев, которая не поддерживает MAGA и чьи взгляды и электоральное поведение все больше напоминают позицию независимых избирателей»,— отмечается в анализе Брукингского института.

«Этот раскол внутри партии может сыграть столь же важную роль в исходе промежуточных выборов 2026 года, как и противостояние с демократами»,— предупреждают в Брукингском институте.

Если в 2022–2024 годах доля республиканцев и сочувствующих им постепенно росла и даже превышала показатели демократов, то к середине 2026 года этот тренд полностью развернулся. По данным Gallup, зафиксировано резкое падение — с 47% в конце 2024-го до 39% в первом-втором кварталах 2026 года — доли избирателей, которые идентифицируют себя с Республиканской партией и склоняются к ней. Это минимум с 2015 года.

Избиратели все чаще идентифицируют себя как независимые, и количество таких держится на исторически высоких уровнях — 44–47%. Основной приток в этой группе идет именно от избирателей, которые в нескольких предыдущих циклах голосовали за консерваторов,— преимущественно до 45 лет, мужчины и белые без высшего образования.

Такое положение дел создает пространство для политических экспериментов вроде того, что сейчас пытаются запустить Карлсон, Грин, Масси и Кент. Пока речь идет скорее о движении, чем о полноценной партии с регистрацией и кандидатами по всем штатам. Но сам факт, что вчерашние ключевые фигуры MAGA публично обсуждают разрыв с Трампом и создание альтернативы, показывает глубину раскола на правом фланге перед промежуточными выборами в ноябре.

Екатерина Мур