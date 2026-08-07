Продажи физических криптокошельков в России выросли вдвое

Продажи физических криптокошельков в России выросли на 107% во втором квартале 2026 года, сообщили «РИА Новости» в «М.Видео». Их оборот, по данным ритейлера, за тот же период вырос на 92%.

Динамику подтверждают в Wildberries: в компании фиксируют рост продаж на 84% в штуках и на 60% в деньгах по итогам января-июня. Наибольшим спросом пользуются криптокошельки с NFC-модулями и резервными картами. В среднем такая покупка обходится в 7,9 тыс. руб., что на 13% дешевле чем в первом полугодии 2025-го.

С 1 сентября в России вступит в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для регулирования криптовалютного рынка. Так, криптовалюта получит статус имущества, появятся требования к ее обороту, а у владельцев электронной валюты появится возможность защитить права на нее в суде. Также россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих.

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