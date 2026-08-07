Доли в Домодедово перешли ко Внуково и Шереметьево

Аэропорт Внуково стал владельцем 25,01% акций ООО «Перспектива», которая контролирует активы аэропорта Домодедово. Доля аэропорта Шереметьево в капитале компании снизилась до 74,99%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Шереметьево и Внуково подтвердили планы совместного управления Домодедово 21 июля. Шереметьево уступало четверть акций компании за 16,5 млрд руб. Корпоративный альянс нацелен на оптимизацию управления и поддержку качества услуг Домодедово.

Летом 2025 года суд обратил Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры. Причиной стало иностранное гражданство его бенефициаров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.