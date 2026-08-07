В Москве простились с олимпийским чемпионом Иваном Едешко

В комплексе ЦСК в Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом Иваном Едешко, передает ТАСС. Спортсмен умер 30 июля на 82-м году жизни.

На траурную церемонию прибыли певец Лев Лещенко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, олимпийские чемпионы Сергей Тараканов и Александр Тихонов и другие. Во время траурной церемонии также были зачитаны обращения президентов России и Белоруссии. Позднее сегодня состоятся похороны на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Господин Едешко начал профессиональную клубную карьеру баскетболиста в минском «Спартаке» в 1963 году. Затем играл в минском РТИ, московском ЦСКА и киевском СКА. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене против сборной США он отдал легендарный пас на Александра Белова, который принес победу сборной СССР на последних секундах. Иваном Едешко также стал восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА, дважды выигрывал чемпионат Европы, завоевал Кубок европейских чемпионов.

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