В Москве простились с олимпийским чемпионом Иваном Едешко
В комплексе ЦСК в Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом Иваном Едешко, передает ТАСС. Спортсмен умер 30 июля на 82-м году жизни.
На траурную церемонию прибыли певец Лев Лещенко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, олимпийские чемпионы Сергей Тараканов и Александр Тихонов и другие. Во время траурной церемонии также были зачитаны обращения президентов России и Белоруссии. Позднее сегодня состоятся похороны на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.
Господин Едешко начал профессиональную клубную карьеру баскетболиста в минском «Спартаке» в 1963 году. Затем играл в минском РТИ, московском ЦСКА и киевском СКА. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене против сборной США он отдал легендарный пас на Александра Белова, который принес победу сборной СССР на последних секундах. Иваном Едешко также стал восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА, дважды выигрывал чемпионат Европы, завоевал Кубок европейских чемпионов.
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Церемония прощания с олимпийским чемпионом Иваном Едешко состоится 7 августа в Москве, гражданская панихида начнется в 10:30 в комплексе ЦСКА.
Иван Едешко будет похоронен на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ в Мытищах с воинскими почестями. Спортсмен скончался 30 июля в возрасте 81 года, он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз чемпионат мира.
В 2024 году, за год до смерти, Сергей Анташев передал спортивной школе «Ювента» фотографию баскетбольной сборной СССР 1972 года с автографом Ивана Едешко. Этот жест подчеркнул историческую значимость его «золотого паса» Александру Белову, который принес победу команде СССР на Олимпиаде 1972 года.