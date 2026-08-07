Футболисту сборной Англии Тоуни предъявили обвинение по делу о нападении

Английскому нападающему саудовского «Аль-Ахли» Айвану Тоуни предъявлено обвинение по делу о нападении в ночном клубе Лондона. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Посетитель клуба обхватил футболиста за шею, чтобы сделать с ним селфи. Айван Тоуни сломал ему нос, нанеся удар головой. Форварда вывели из заведения в наручниках.

По данным BBC, 24 сентября нападающий должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом. «Айван Тоуни признает предъявленное обвинение, однако он надеется оправдать свое имя в суде»,— приводит Sky News слова представителя игрока.

На чемпионате мира 2026 года Айван Тоуни вошел в стартовый состав на матч за третье место против сборной Франции, в котором англичане одержали победу со счетом 6:4. На протяжении карьеры 30-летний нападающий выступал за «Нортгемптон», «Ньюкасл», «Питерборо» и «Брентфорд».

Арнольд Кабанов