Власти Удмуртии заявили о планах «Ижавиа» вернуть летный сертификат к ноябрю

Лишенная сертификата эксплуатанта авиакомпания «Ижавиа» планирует вернуть его к ноябрю. Об этом сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

«Мы ожидаем, что 20 августа пакет документов будет собран. Договорились с Росавиацией о сопровождении процесса в ежедневном режиме. И если у нас все будет хорошо, то к началу ноября мы должны вернуть сертификат»,— проводит слова госпожи Абрамовой пресс-служба правительства Удмуртии (цитата по «Ъ-Удмуртия»).

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). С 1 августа она прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. В апреле специалисты Ространснадзора установили, что «Ижавиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Кроме того, ведомство выявило нарушения в планировании работы членов экипажей и системе безопасности полетов. Перевозчик не устранил замечания в установленный срок.