Власти Удмуртии заявили о планах «Ижавиа» вернуть летный сертификат к ноябрю
Лишенная сертификата эксплуатанта авиакомпания «Ижавиа» планирует вернуть его к ноябрю. Об этом сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
«Мы ожидаем, что 20 августа пакет документов будет собран. Договорились с Росавиацией о сопровождении процесса в ежедневном режиме. И если у нас все будет хорошо, то к началу ноября мы должны вернуть сертификат»,— проводит слова госпожи Абрамовой пресс-служба правительства Удмуртии (цитата по «Ъ-Удмуртия»).
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). С 1 августа она прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. В апреле специалисты Ространснадзора установили, что «Ижавиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания. Кроме того, ведомство выявило нарушения в планировании работы членов экипажей и системе безопасности полетов. Перевозчик не устранил замечания в установленный срок.
Гендиректор удмуртской авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников объявил о своем увольнении 7 августа 2026 года, через несколько дней после отзыва сертификата эксплуатанта, хотя ранее опровергал подобные слухи. Отзыв сертификата произошел из-за того, что компания не устранила «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов» в течение трех месяцев.
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова 6 августа 2026 года провела встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, где обсуждались шаги по устранению замечаний и дальнейшее взаимодействие ведомства и властей региона. Она также сообщила, что для правительства Удмуртии принципиально важно сохранить кадровый потенциал предприятия «Ижавиа», обеспечить социальную защищенность работников и создать условия для их будущих перспектив.
Ранее, в октябре 2025 года, Ространснадзор включил «Ижавиа» в список из 51 региональной авиакомпании для проведения проверок из-за роста числа авиапроисшествий. Контрольные мероприятия планировались с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026 года и должны были затронуть такие направления, как обслуживание самолетов, подготовка специалистов и уровень безопасности полетов.