Шадаев: мессенджер «Макс» в нашей жизни остается навсегда

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «Макс» останется в жизни россиян навсегда. Он исключил создание мессенджера на базе «Госуслуг».

«Сегодня у нас задача — амбиции "Госуслуг" — стать такой большой социальной медиаплатформой ... Сразу скажу, что мессенджер в ней не предусмотрен, "Макс" в нашей жизни остается навсегда», — сказал господин Шадаев на VII Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге (цитата по «РИА Новости»).

О планах по превращению сервиса в универсальную цифровую экосистему стало известно в июне. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявили, что преимущество «Госуслуг» заключается в верификации пользователей, что дает возможность «доверенного взаимодействия» граждан, бизнеса и госорганов.

«Известия» со ссылкой на источники писали, что одним из вариантов модернизации может стать разработка на основе «Госуслуг» собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Среди других вариантов — создание семейных сервисов (чатов для родственников, общего календаря и возможности оформлять госуслуги для близких или по их поручению), но профильные ведомства не озвучивали финального решения.