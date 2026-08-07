Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара во время поездки на велосипеде сбил бегуна

Словацкий защитник Здено Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде. Об этом сообщает портал Sportovy.

Инцидент произошел 29 июля недалеко от деревни Белуша в Словакии. По словам 49-летнего хоккеиста, 56-летний мужчина бежал по велодорожке и резко изменил траекторию движения, из-за чего произошло столкновение. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Полиция и служба экстренной помощи пришли к выводу, что вина лежит на бегуне, который не должен был находиться на велодорожке. Хоккеист уточнил, что поддерживает связь с пострадавшим и его семьей.

С 2006 по 2020 год Здено Хара выступал за «Бостон Брюинс», с которым выиграл Кубок Стэнли (2011). Также в Национальной хоккейной лиге защитник представлял «Нью-Йорк Айлендерс», «Оттава Сенаторс» и «Вашингтон Кэпиталс». В 2025 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Со сборной Словакии Хара дважды становился серебряным призером чемпионата мира (2000, 2012).

Арнольд Кабанов