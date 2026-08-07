Евросоюз расширил санкции против России из-за ударов по Украине

Страны Евросоюза (ЕС) решили пополнить санкционный список против России из-за авиаударов по Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«ЕС сегодня принял новые санкции, включив в черный список пять физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом»,— написала госпожа Каллас. Кто именно попал под ограничения, она не уточнила.

Дипломат обвинила Россию в атаках на гражданское население Украины. По ее словам, ЕС продолжит оказывать давление на страну, пока та не завершит боевые действия. Вместе с тем российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по военным объектам на Украине без ущерба для мирных граждан.

Накануне Великобритания расширила санкции против России. В перечень попали 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов. Речь идет, в частности, об Озон-банке, «Центр-инвесте», «Реалист банке», «Банке Ставр» и «ТелеПорт Банке».