Евросоюз расширил санкции против России из-за ударов по Украине
Страны Евросоюза (ЕС) решили пополнить санкционный список против России из-за авиаударов по Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
Кая Каллас
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
«ЕС сегодня принял новые санкции, включив в черный список пять физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом»,— написала госпожа Каллас. Кто именно попал под ограничения, она не уточнила.
Дипломат обвинила Россию в атаках на гражданское население Украины. По ее словам, ЕС продолжит оказывать давление на страну, пока та не завершит боевые действия. Вместе с тем российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по военным объектам на Украине без ущерба для мирных граждан.
Накануне Великобритания расширила санкции против России. В перечень попали 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов. Речь идет, в частности, об Озон-банке, «Центр-инвесте», «Реалист банке», «Банке Ставр» и «ТелеПорт Банке».
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас 2 июля 2026 года заявила, что выступит с официальным предложением по новым антироссийским санкциям, направленным на расширение черного списка юрлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
ЕС 17 июля 2026 года расширил санкционный список, включив в него пять компаний и одно физическое лицо, связанных с группой компаний ABS Electro, которая разрабатывает электронные и радиоэлектронные компоненты для БПЛА. Основанием для ограничений были названы «удары по Киеву», произошедшие в ночи на 1 и 5 июля.
Совет Евросоюза 25 июня 2026 года продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, которые были введены в связи с конфликтом на Украине. Эти санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, а также импорт российской нефти и нефтепродуктов. В июне 2026 года Великобритания также расширила санкционный список против России, включив в него 32 юридических и 11 физических лиц, в том числе дочерние банки «Яндекса» и Wildberries.