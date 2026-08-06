Британия расширила санкции против российских банков и танкеров

Составлено ИИ-Ассистентъ

Великобритания неоднократно расширяла санкционные списки в отношении России. Так, 24 февраля 2026 года под ограничения попали девять российских банков, три структуры «Росатома» и другие юридические лица, а также 50 судов. Ранее, 16 июня 2026 года, Великобритания добавила в санкционный список 27 танкеров, включая российские СПГ-газовозы «Луч» и «Космос», а также нефтяной танкер «Меркурий».

Власти Великобритании ранее, 18 июля 2024 года, уже вносили 11 нефтяных танкеров в санкционный перечень, утверждая, что эти суда используются для обхода ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами. Эти меры запрещали доступ судов в порты Соединенного Королевства. В 2023 году, 15 декабря, Великобритания ввела санкции против Новикомбанка, запретив корреспондентские отношения с ним и с рядом других российских банков, что заблокировало его активы в стране. В начале 2022 года, 6 апреля, Великобритания заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка, а также установила эмбарго на экспорт оборудования для нефтепереработки и на импорт российских товаров из железа и стали.