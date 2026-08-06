Британия расширила санкции против российских банков и танкеров
Власти Великобритании расширили санкционный список против России, следует из обновленного документа. В него внесли 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов.
Под ограничения попали:
- «Северный Инжиниринг» — дочерняя структура НОВАТЭКа, занимающаяся строительством судов;
- «МеталлКомплект» — поставщик сырья для металлургических и химических заводов России;
- «Ником» — производитель тугоплавких металлов;
- юридическое лицо стекольного завода «Гусь Хрустальный» (ООО «Промсиз»);
- производитель кованых изделий «Технолюкс»;
- юрлица финансовой организации маркетплейса Ozon (ООО «Озон Банк» и «Эком Банк»);
- Российский экспортно-импортный банк АО «Росэксимбанк»;
- генеральный директор производителя особо чистых газов (азота, аргона, гелия, водорода) «Силтрон» Александр Жданов;
- АО «Реалист Банк»;
- коммерческий банк «Центр-инвест»;
- ПАО «Ставропольпромстройбанк» и ПАО «Банк Ставр»;
- АО «ТелеПорт Банк».
Санкционный список также пополнили шесть российских нефтяных танкеров и газовозов: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund и Zenturo. Ограничения коснулись и компании Frion Ship Management, которую британские власти подозревают в посредничестве при продаже России танкера Arctic Express.
Великобритания неоднократно расширяла санкционные списки в отношении России. Так, 24 февраля 2026 года под ограничения попали девять российских банков, три структуры «Росатома» и другие юридические лица, а также 50 судов. Ранее, 16 июня 2026 года, Великобритания добавила в санкционный список 27 танкеров, включая российские СПГ-газовозы «Луч» и «Космос», а также нефтяной танкер «Меркурий».
Власти Великобритании ранее, 18 июля 2024 года, уже вносили 11 нефтяных танкеров в санкционный перечень, утверждая, что эти суда используются для обхода ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами. Эти меры запрещали доступ судов в порты Соединенного Королевства. В 2023 году, 15 декабря, Великобритания ввела санкции против Новикомбанка, запретив корреспондентские отношения с ним и с рядом других российских банков, что заблокировало его активы в стране. В начале 2022 года, 6 апреля, Великобритания заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка, а также установила эмбарго на экспорт оборудования для нефтепереработки и на импорт российских товаров из железа и стали.