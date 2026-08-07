Использовать ДЭГ на выборах в Госдуму готовы более полумиллиона избирателей

Ростовская область лидирует по количеству заявлений, поданных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщил на заседании Центризбиркома (ЦИК) зампред комиссии Николай Булаев. В регионе подано уже 110 тыс. соответствующих заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Всего о намерении воспользоваться ДЭГ заявило уже 643 тыс. избирателей. По словам господина Булаева, общее количество желающих проголосовать дистанционно несколько превышает показатели предыдущих лет, однако и число регионов, где такая опция доступна, увеличилось. По доле заявок на ДЭГ лидирует Смоленская область, где дистанционно готовы сделать свой выбор 5,86% избирателей. На втором и третьем месте Алтайский край (4,99%) и Коми (4,94%). Ростовская область по этому критерию занимает только пятое место (3,55%)

Также подано 108 тыс. заявлений о намерении проголосовать по месту нахождения (сервис «Мобильный избиратель). Из них 25 тыс. человек собираются делать выбор в Москве. Прием заявлений на ДЭГ стартовал 3 августа и продлится до 14 сентября. Сервис доступен в 33 регионах на федеральной платформе vybory.gov.ru и в Москве — на региональной платформе mos.ru (в столице предварительного заявления не требуется).

О правилах голосования в интернете и в «прифронтовых» регионах читайте в материале «Выборы вошли в положение».

Анастасия Корня