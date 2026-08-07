Хоккеист Никита Гребенкин подписал контракт с «Филадельфией»

Российский нападающий Никита Гребенкин подписал контракт с «Филадельфия Флайерс». Соглашение рассчитано на два сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По условиям договора, среднегодовая зарплата 23-летнего хоккеиста составит $1,1 млн. В 2024 году форвард подписал трехлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Через год его обменяли в «Филадельфию», за которую он провел 55 матчей и записал в свой актив 14 (4 шайбы+10 результативных передач) очков. Из-за травмы Никита Гребенкин не выходил на лед в концовке регулярного чемпионата и пропустил матчи play-off.

Ранее нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого он является. В сезоне-2023/24 Никита Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина.

Арнольд Кабанов