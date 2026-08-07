Суточный оборот нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» достигал $2 млн
Суточный оборот нелегальных криптообменников, деятельность которых пресекла ФСБ в «Москва-Сити», достигал $1–2 млн. Об этом заявил один из задержанных сотрудников обменного пункта. Видеозапись допроса опубликовал центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники ФСБ перед задержанием работников нелегальных криптообменников (7 августа 2026 года)
Фото: ФСБ РФ
«Встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги, и далее они подписывали договор», — рассказал мужчина. По его словам, клиентами были обманутые мошенниками граждане. За сутки криптообменник посещали около 30 человек, отметил задержанный.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании более 20 человек, подозреваемых в работе на незарегистрированные криптообменники, в бизнес-центре «Москва-Сити». Через эти организации легализовали деньги жертв телефонных мошенников. В дальнейшем средства отправляли на Украину, заявили в службе.