Суточный оборот нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» достигал $2 млн

Суточный оборот нелегальных криптообменников, деятельность которых пресекла ФСБ в «Москва-Сити», достигал $1–2 млн. Об этом заявил один из задержанных сотрудников обменного пункта. Видеозапись допроса опубликовал центр общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ФСБ перед задержанием работников нелегальных криптообменников (7 августа 2026 года)

Фото: ФСБ РФ Сотрудники ФСБ перед задержанием работников нелегальных криптообменников (7 августа 2026 года)

Фото: ФСБ РФ

«Встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги, и далее они подписывали договор», — рассказал мужчина. По его словам, клиентами были обманутые мошенниками граждане. За сутки криптообменник посещали около 30 человек, отметил задержанный.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании более 20 человек, подозреваемых в работе на незарегистрированные криптообменники, в бизнес-центре «Москва-Сити». Через эти организации легализовали деньги жертв телефонных мошенников. В дальнейшем средства отправляли на Украину, заявили в службе.