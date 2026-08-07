В «Москва-Сити» задержаны предполагаемые сотрудники нелегальных криптообменников

Сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, подозреваемых в работе на незарегистрированные криптообменники в бизнес-центре «Москва-Сити». Через них легализовали деньги жертв телефонных мошенников, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ

По тому же делу задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. Они выполняли в мошеннических схемах функции курьеров, утверждают в ФСБ. Молодые люди получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшей отправки на Украину. Всего удалось выявить «девять координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты».

Для работы в самих криптообменниках, по данным ФСБ, привлекали финансово неграмотных молодых людей, которые стремились к легкому заработку. В обменниках россиянам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту, после чего ее переводили на счета «украинских кураторов».

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Сотрудникам криптообменников и курьерам вменяют соучастие в преступлении. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ведется поиск потерпевших для установления всех обстоятельств преступления, проверки показаний и возможного возмещения ущерба.