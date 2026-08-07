Пашинян: укрепление сотрудничества с ЕАЭС — один из приоритетов Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов страны. Об этом господин Пашинян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии.

«Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить»,— сообщил армянский премьер (цитата по ТАСС). Никол Пашинян отметил, что в отношениях Армении с Евросоюзом нет обязательств, которые могли бы противоречить статусу страны в ЕАЭС. Сотрудничество государств объединения с третьими странами не должно восприниматься как игра с нулевой суммой, указал он.

Господин Пашинян поблагодарил коллег из ЕАЭС за признание легитимного права Армении развивать отношения с различными партнерами и создавать торгово-экономические альтернативы. Он отметил, что существование возможных альтернатив поспособствует развитию конкурентоспособности ЕАЭС. «Думаю, никто не станет отрицать, что в этом смысле нам есть над чем поработать внутри ЕАЭС. Мы готовы и предлагаем работать»,— подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян и президент России Владимир Путин созвонились 27 июля по инициативе Еревана. Стороны обсудили ограничения на ввоз в Россию армянских товаров и сближение Армении с Евросоюзом. Вопрос членства страны в ЕАЭС остается открытым, говорил армянский премьер.