Минздрав обновил правила акушерской помощи

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи женщинам во время беременности. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» замглавы ведомства Евгения Котова.

По словам замминистра, новая система предусматривает комплексное сопровождение женщины от подготовки к беременности до наблюдения после родов. Обновленный порядок включает алгоритмы выявления патологий, логистику перемещения пациенток между учреждениями и координацию работы специалистов различных направлений.

Новые правила уже вступили в силу и применяются врачами.