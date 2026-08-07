На Сахалине разыскивают напавшего на 10-летнюю девочку

В Южно-Сахалинске полиция разыскивает молодого человека, напавшего на 10-летнюю девочку. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

Школьница пошла в магазин, по дороге ее начал преследовать молодой человек. Он дошел до дома девочки. Вместе они зашли в подъезд, и, когда девочка начала открывать дверь квартиры, юноша толкнул ее внутрь и схватил за лицо, пишет Telegram-канал «112». Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в подъезде дома.

Девочка испугалась и закричала, тогда молодой человек попросил ее вести себя тише. Ребенок оказал сопротивление, что спугнуло нападавшего, и он скрылся. Школьница находится в шоковом состоянии, физических травм у нее нет, приводит слова ее матери Telegram-канал «112». Семья пострадавшей также намерена обратиться за психологической помощью.