Euractiv: Исландия попросила ЕС не вмешиваться в референдум о вступлении в союз

Рейкьявик попросил Брюссель не вмешиваться в запланированный на 29 августа референдум по вступлению Исландии в Евросоюз. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на двух представителей ЕС.

Один из источников рассказал Euractiv, что, несмотря на просьбы Исландии, высокопоставленные чиновники ЕС рассматривают способы, как помочь кампании «За». При этом Брюссель не хочет вызвать недовольства в Рейкьявике. Представитель Еврокомиссии в разговоре с изданием отрицал эту информацию. По его словам, институт не вмешивается в национальные выборы или референдумы.

В конце июля власти Исландии решили возобновить переговоры о вступлении в ЕС. Контакты с союзом по этому вопросу страна начала еще в 2010 году, когда в Исландии был экономический кризис. Спустя три года, когда исландская экономика восстановилась, переговоры приостановили. Исландия уже выдвинула условия для вступления в ЕС — за страной сохраняется контроль над рыболовством.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исландцы определяются, быть или не быть с Евросоюзом».