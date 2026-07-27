Исландцы определяются, быть или не быть с Евросоюзом

В Исландии началось раннее голосование по вопросу о возобновлении переговоров о членстве страны в Евросоюзе, кульминацией которого станет референдум 29 августа. Это будет уже второй попыткой острова с населением 400 тыс. человек ответить самим себе на вопрос, надо ли Рейкьявику официально становиться частью общеевропейского сообщества. И ответить на него однозначно в преддверии референдума непросто: опросы показывают, что мнения исландцев на сей счет разделены поровну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michaela Rehle / Reuters Фото: Michaela Rehle / Reuters

В прошлом Исландия уже заигрывала с идеей вступления в Евросоюз. В 2010 году на фоне финансового кризиса небольшой остров начал переговоры с ЕС по поводу своего возможного вступления туда. Однако три года спустя исландская экономика выправилась, а спор по поводу прав на рыболовство между Брюсселем и Рейкьявиком, напротив, набрал обороты, в связи с чем островитяне решили все переговоры приостановить.

В последующие годы никто особо не вспоминал о том, что Исландия могла бы стать частью ЕС, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп. На фоне его угроз захватить Гренландию (которую он, оговариваясь несколько раз, называл Исландией) власти страны задумались о том, как подстелить соломку. В итоге в начале этого года «коалиция валькирий» (названная так в честь того, что все три входящие в правящую коалицию партии возглавляют женщины) объявила о скором референдуме с одним-единственным вопросом: «Должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз?» Как пояснила тогда же премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, это будет попыткой разрешить «дебаты, которые висят над исландской нацией».

Плебисцит был намечен на 29 августа, а с 27 июля на острове началось раннее голосование по этой теме.

При этом даже в случае, если большая часть исландских избирателей проголосует «за», до вступления страны в ЕС еще далеко: для начала Рейкьявику нужно будет завершить переговоры о вступлении с Брюсселем, а затем провести еще один референдум о членстве.

Теоретически стать членом ЕС Рейкьявику будет намного проще всех остальных претендентов на это — благодаря интеграции Исландии с ЕС. Страна входит в шенгенскую зону и является частью Европейской экономической зоны.

Многие в союзе отнеслись к перспективе возобновления переговоров о членстве Исландии положительно. Например, посещавшая эту страну в июне лидер фракции «Обновляя Европу» в Европарламенте француженка Валери Хайер уже открыто призвала ЕС упростить процедуру вступления острова. Приветствовала грядущий референдум и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, заявив, что блок «будет готов», если Исландия решит присоединиться. А глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил недавно, что Рейкьявику «нечего терять», возобновляя с Брюсселем переговоры.

Такая активная поддержка даже вынудила лидера крупнейшей оппозиционной правоцентристской Партии независимости Гвюдрун Хафстейнсдоттир, выступающую против потенциального вступления в ЕС, публично одернуть европейских политиков, призвав их не вмешиваться в грядущий референдум.

«Крайне важно, чтобы это решение в августе было оставлено на усмотрение исландской нации. Люди должны просто позволить исландцам пройти через это без иностранного влияния»,— заявила она изданию Politico. И добавила, что вопрос о том, быть или не быть частью ЕС, затрагивает саму суть национальной идентичности Исландии: «Независимость — это эмоциональный вопрос для исландцев. Мы были независимы всего около 100 лет из 1200».

Рядовые исландские избиратели полярны в своих взглядах на то, стоит ли вообще начинать переговоры о вступлении.

Согласно опросу службы Maskina для новостного портала DV в середине июня, 53,1% поддерживают возобновление переговоров с Брюсселем. Другие опросы, однако, часто определяют число сторонников и противников как 50 на 50. Это делает итог грядущего в конце августа референдума довольно непредсказуемым.

Наталия Портякова