В Омске возбуждено уголовное дело после наезда на пешеходов

Омское управление МВД России возбудило уголовное дело после наезда автомобиля на группу пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК), возбудили в отношении водителя.

Авария произошла накануне в районе Ленинградской площади в Омске. 64-летний водитель Lada Granta на перекрестке с проспектом Карла Маркса не справился с управлением, выехал на островок безопасности и сбил стоявших там людей. При столкновении пострадали сам пенсионер и семь пешеходов.

По данным ТАСС, у водителя возникли проблемы с сердцем. Состояние опьянения у него не выявлено, уточнили в МВД.