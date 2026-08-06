Автомобиль сбил семь человек в Омске

Водитель Lada Granta сбил толпу пешеходов в районе Ленинградской площади в Омске, сообщает прокуратура города в Telegram. При ДТП пострадали восемь человек.

По предварительным данным, 64-летний мужчина ехал на легковом авто по улице Масленникова, но на перекрестке с проспектом Карла Маркса не справился с управлением, выехал на островок безопасности и сбил стоявших там людей. ТАСС указывает, что у водителя возникли проблемы с сердцем. При столкновении пострадали сам пенсионер и семь пешеходов. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают экстренные службы. Прокуратура взяла под контроль проверку обстоятельств ДТП. После оценки степени тяжести вреда здоровью пешеходов будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в прокуратуре.