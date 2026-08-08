9 августа исполняется 60 лет заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем, а также с Вашим профессиональным праздником — Днем строителя. Вы — созидатель по своей природе, и это стало Вашим призванием и профессией. Вашими трудами в нашей стране возводятся масштабные объекты, улучшается жизнь миллионов людей, укрепляются экономические основания российской государственности. Являясь председателем оргкомитета Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzапForum», Вы вносите большой вклад в укрепление столь важного сотрудничества России с огромным миром мусульманских стран. Вся Ваша деятельность, управленческий талант, неравнодушие и решительность, Ваши усилия по восстановлению хозяйственной деятельности в Республике Крым и на новых российских территориях характеризуют Вас как государственника и патриота. Молитвенно желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии, многих сил для успешной реализации государственных задач, а также семейного благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»