Компания РЖД ввела скидки до 50% на перевозки грузов металлургического комплекса

ООО «Российские железные дороги» (РЖД) предоставило скидки на экспортные перевозки грузов металлургического комплекса в некоторых районах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

До конца 2027 года будут действовать скидки:

46,1% — на дополнительный объем перевозок черных металлов, превышающий 8,1 млн т в год, со станции Новолипецк;

42% — на перевозки стальных заготовок и прочих видов проката черных металлов в вагонах со станции Котел (Белгородская область) в Новороссийск;

14,6% — на перевозки в полувагонах стальной заготовки из Таганрога в Новороссийск;

50% — на перевозки рельсов в Находку (станции Находка-Восточная и Мыс Астафьева) и Новороссийск.

Кроме того, до 30 июня 2027 года актуальна скидка в 34,3% на перевозки бесшовных труб в вагонах со станции Волжский (Волгоградская область) в Новороссийск. До 31 июля 2027 года можно перевозить чугун в вагонах со станции Присады (Тульская область) в Новороссийск со скидкой 23,3%.

4 августа РЖД вводила льготные условия на экспортные перевозки мяса и угля по двум маршрутам — из Брянской и Кемеровской областей в Приморский край.