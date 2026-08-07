Компания РЖД ввела скидки до 50% на перевозки грузов металлургического комплекса
ООО «Российские железные дороги» (РЖД) предоставило скидки на экспортные перевозки грузов металлургического комплекса в некоторых районах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
До конца 2027 года будут действовать скидки:
- 46,1% — на дополнительный объем перевозок черных металлов, превышающий 8,1 млн т в год, со станции Новолипецк;
- 42% — на перевозки стальных заготовок и прочих видов проката черных металлов в вагонах со станции Котел (Белгородская область) в Новороссийск;
- 14,6% — на перевозки в полувагонах стальной заготовки из Таганрога в Новороссийск;
- 50% — на перевозки рельсов в Находку (станции Находка-Восточная и Мыс Астафьева) и Новороссийск.
Кроме того, до 30 июня 2027 года актуальна скидка в 34,3% на перевозки бесшовных труб в вагонах со станции Волжский (Волгоградская область) в Новороссийск. До 31 июля 2027 года можно перевозить чугун в вагонах со станции Присады (Тульская область) в Новороссийск со скидкой 23,3%.
4 августа РЖД вводила льготные условия на экспортные перевозки мяса и угля по двум маршрутам — из Брянской и Кемеровской областей в Приморский край.