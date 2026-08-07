Сикорский допустил участие Польши в перехвате российских ракет над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить возможность перехвата российских баллистических ракет еще в воздушном пространстве Украины, до того как они приблизятся к польским границам.

«Тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества»,— пояснил господин Сикорский в интервью агентству PAP. Глава МИД Польши также признал, что сейчас у Украины недостаточно возможностей для уничтожения российских ракет.

В конце июля польские военные сообщали об обнаружении неопознанного объекта недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. По данным Минобороны Польши, воздушное пространство страны нарушила российская ракета X-101. На месте ее падения обнаружили воронку диаметром 10 м.