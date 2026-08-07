Большую часть товаров спасли при пожаре на складе Wildberries в Екатеринбурге

Пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге, возникший после атаки БПЛА, удалось локализовать. Большинство товаров на объекте не повреждены, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

По данным RWB, на месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Всего на склад в Екатеринбурге упали три сбитых беспилотника, уточнял губернатор Свердловской области Денис Паслер. При атаке обошлось без пострадавших.