При атаке БПЛА на склад Wildberries в Екатеринбурге никто не пострадал

При атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Екатеринбурге никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Из помещений логистического объекта эвакуировали 800 человек, рассказал чиновник. По его словам, оперативные службы предпринимают все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что на кровлю логистического центра упали три беспилотника. Всего над регионом сбиты восемь дронов.

Беспилотную опасность в Свердловской области объявляли около 6:01 мск. Пресс-служба RWB сообщала, что после атаки на складе начался пожар. Тушения возгорания продолжается. Прием поставок на складе временно ограничили.