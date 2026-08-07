Почти до 70 тыс. га увеличилась площадь лесных пожаров на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) общая площадь лесных пожаров на утро 7 августа достигла 69,7 тыс. га. В регионе действует 171 пожар, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Возгорания тушат в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах — в ликвидации задействованы 928 человек и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. За сутки пожарные устранили 19 природных пожаров на площади 9 тыс. га.
Всего с начала сезона на Ямале произошел 721 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, составляет 151 тыс. га.
В лесах Ямала введен режим ЧС. Помощь в тушении лесных пожаров оказывают более 400 специалистов из шести регионов: Иркутской, Свердловской, Тюменской, Архангельской областей, Пермского края и Карелии.