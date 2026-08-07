Суд изменил наказание экс-сотрудникам ГУФСИН за побег осужденных из СИЗО

Свердловский областной суд после рассмотрения апелляции изменил наказание экс-руководителям СИЗО-1 в Екатеринбурге, осужденным за побег заключенных, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В начале июня обвиняемыми по уголовному делу о халатности выступили бывший глава следственного изолятора Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и экс-глава отделения дежурной части учреждения Андрей Зацепин. Верх-Исетский районный суд назначил каждому из них штраф: от 80 до 90 тыс. руб. Облсуд ужесточил наказание: им на год также запретили занимать должности в госорганах исполнения наказаний, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительными функций. В остальном приговор оставлен без изменений.

1 сентября 2025 года из изолятора в Екатеринбурге сбежали Иван Корюков и Александр Черепанов (признаны террористами и экстремистами). С учетом прошлого приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) за попытку поджога военкомата в 2024 году Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима.

Подробности уголовного дела — в материале «СИЗО расплачивается за побег»

Ирина Пичурина