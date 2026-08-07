От поедания раков до итальянского уик-энда

Nordic: шведский праздник поедания раков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Nordic

Фото: ресторан Nordic Ресторан Nordic

Фото: ресторан Nordic

В Швеции есть летняя гастрономическая традиция Kräftskiva — праздник поедания раков, которым каждый август завершается сезон их ловли. В августе по всей стране собираются семьи и друзья: украшают столы бумажными фонариками, надевают забавные колпаки, поют традиционные песни и проводят долгие вечера за раками, молодым картофелем и бокалом холодных напитков. Это один из самых любимых летних праздников Скандинавии, где главными становятся простые сезонные продукты, неспешное общение и удовольствие от совместного ужина.

С 8 по 16 августа ресторан Nordic присоединится к этой красивой скандинавской традиции. Специально к Kräftskiva шеф-повар Юрий Грызин создал авторское сет-меню, вдохновленное классическими вкусами шведского праздника и переосмысленное в современном стиле.

Вначале шеф подает луковые хлебцы knäckebröd с раковым маслом, вареных раков, молодой картофель с маслом из летних трав и цветные томаты с мороженым из клубники. Далее следуют четыре курса. Первый — тарт со шведским сыром Västerbotten, копченой сметаной и икрой ряпушки; второй — холодный суп из молодой мяты и зеленого горошка с раками. Третьим курсом на стол прибудет кнеля из щуки с картофельным пюре à la Блюменталь, лисичками и насыщенным раковым соусом, а завершит сет лапландский сыр с карамелью и мороженым из морошки.

Кульминацией праздника станет обед за одним большим столом в ресторане Nordic который состоится 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан CHANG

Фото: ресторан Chang Ресторан CHANG

Фото: ресторан Chang

Chang: моти без границ

С 1 по 31 августа ресторан азиатской кухни Chang в пятый раз проводит фестиваль моти, вокруг которого объединяются несколько известных азиатских ресторанов Петербурга — KOI, KИDO («Кидо») и Saigo («Сайго» — япон. «последний»).

Идея — показать моти как часть современной азиатской десертной культуры в ее высоком исполнении. В этом году фестиваль превращается в путешествие по мегаполисам региона. Каждый ресторан создал лимитированную коллекцию из трех моти, вдохновленную одним из крупных городов Азии.

Антон Багат, шеф-кондитер Chang, интерпретирует Бангкок экспериментальными сочетаниями мангостина, ананаса и кинзы. Шеф-повар KOI Константин Ким отправляется в Токио с моти с кремом из бобов адзуки и киви, моти «пряный кешью» с мисо и моти «клубника-ананас», отсылающий к токийским уличным маркетам и киоскам с фруктовыми десертами. Бренд-шеф KИDO Михаил Самонов открывает три настроения Сеула: солнечное с дыней, неоновое с лимоном и клубникой и таинственное ночное с рамбутаном и кокосом, а шеф-повар Saigo Артем Гладких раскрывает характер Сингапура через моти со вкусами главных тропических фруктов в разных текстурах: рамбутана, джекфрута, сиропа личи, кокосового молока и кокосовой пасты кайя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загородный курорт «Майтри»

Фото: загородный курорт «Майтри» Загородный курорт «Майтри»

Фото: загородный курорт «Майтри»

«Майтри»: вкус Русского Севера с видом на море

Восьмого августа на загородном курорте «Майтри» состоится гостевой ужин: на мыс Кюренниеми приезжает знаменитый петербургский ресторан северной кухни «Гребешки» во главе с шеф-поваром Андреем Сотником. Шеф делает ставку на свежие морепродукты из Баренцева моря и с Дальнего Востока. Деликатесы — морские гребешки, ежи и крабы — доставляются в заведение напрямую из культового рыбацкого села Териберка.

Меню ужина включает в себя четыре авторских блюда. Сначала гости попробуют дальневосточный гребешок с юдзу и миндалем, запеченный в углях. Далее подадут тако с говядиной, ананасом на гриле и пикантным острым соусом: мясную начинку для этого блюда тушат в большом казане на свежем воздухе. Следующий курс — гриль-дуэт из осьминога и кальмара под кленовым соусом в сочетании с хрустящим салатом сом-там. Морепродукты для этого блюда приготовят на открытом уличном гриле. В финале сервируют перцы падрон с пряным соусом чоризо и соком свежего лайма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Белый рябчик»

Фото: ресторан «Белый рябчик» Ресторан «Белый рябчик»

Фото: ресторан «Белый рябчик»

«Белый рябчик»: меню середины дня

Бренд-шеф ресторана «Белый рябчик» Роман Найзабеков создал специальное обеденное предложение — решение для тех, кто не располагает большим количеством времени, но не привык отказываться от обеда в ресторане. Лаконичные позиции сохраняют узнаваемый почерк кухни «Белого Рябчика», где вдохновение классикой сочетается с выразительными авторскими и штрихами.

Копченую свеклу шеф дополняет козьим сыром, а дачный салат со щавелем — свекольной ботвой. В меню появились такие блюда, как холодник — постный и с курицей, картофель с лисичками, форель с соусом ремулад и лимонная курица. Самыми интересными находками Роман считает нисуаз со скумбрией, салат с щавелем и картофельный пирог с говядиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан KIRA

Фото: ресторан KIRA Ресторан KIRA

Фото: ресторан KIRA

KIRA: итальянский уик-энд

7 августа ресторан KIRA продолжит гастрономический круиз и вместе с Tagliatella Caffe обратится к культуре итальянского аперитива. Специально для вечера команда Tagliatella Caffe составила авторскую коктейльную карту: ежевичный гимлет с нотами свежего шалфея, ревеневый кампари-тоник с цветочными нюансами сакуры и твист на негрони с деликатным артишоковым послевкусием. Последний будут сервировать прямо из фирменного фонтана. Кроме того, гостям предложат попробовать коктейль совместной разработки двух команд — земляничный сгроппино.

Бренд-шеф KIRA Павел Циклинский представит на вечере гастрономическое меню Viaggio in Italia. За развлекательный элемент круиза отвечают диджей-сет и интерактив — игра в филворд.

Итальянский уикенд продолжится и на следующий день. Восьмого августа на летней террасе KIRA пройдет второй вечер совместного с кинопрокатной компанией A-ONE кинокруиза. Каждый показ сопровождают гастрономический сет и разговор о кино с приглашенным экспертом. На этот раз гости увидят новый фильм Паоло Соррентино «Грация», а после показа состоится паблик-ток с режиссером и блогером Анастасией Паутовой.

Светлана Куликова