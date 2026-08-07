ВСУ атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал о налете БПЛА на регион 25 июля 2026 года, тогда же обломки беспилотника упали на стоянку и вызвали пожар, а сотрудники склада Wildberries были эвакуированы. В тот же день из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге был приостановлен Чемпионат России по легкой атлетике.

За прошедшую неделю до 25 июля 2026 года беспилотники атаковали семь складов Wildberries в разных регионах России, при этом удары затронули около 10% логистических мощностей компании. Например, в ночь на 3 августа 2026 года беспилотники ВСУ ударили по складу Wildberries во Владимирской области, что привело к пожару площадью 100 тыс. кв. м и пострадавшим.

4 августа 2026 года на складе Wildberries в Ленинградской области также начался пожар после атаки беспилотников, в результате чего персонал был эвакуирован, а поставки товаров перенаправлены на другие объекты маркетплейса.